Во Львовском облсовете создали депутатскую группу из участников АТО

Во Львовском областном совете создали депутатскую группу "Объединение волонтеров и участников АТО". В нее вошли депутаты-участники антитеррористической операции и депутаты-волонтеры.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского облсовета, пишет Depo.ua.

В группу вошли 12 депутатов областного совета. В частности, Василий Масный ("Народный контроль"), Андрей Ковч ("Народный контроль"), Татьяна Бей ("Гражданская позиция"), Ульяна Дорош ("Гражданская позиция"), Екатерина Кеньо (БПП), Михаил Гичка (БПП), Степан Рак ("Батькивщина"), Богдан Гагалюк (НРУ), Петр Жукровский ("УКРОП"), Игорь Илькив ("УКРОП"), Петр Марунчак (НРУ), Сергей Касьян ("Гражданская позиция").

Координаторы группы – Ульяна Дорош и Петр Марунчак.

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Целью деятельности депутатов "Объединение волонтеров и участников АТО" является предоставление соответствующей помощи бойцам, которые защищали и защищают независимость на востоке Украины и их семьям. Кроме этого депутатская группа будет координировать действия волонтеров и будет представлять в областном совете права и интересы военных.

Отдельно, по инициативе депутатов фракции ВО "Свобода" во Львовском областном совете создали межфракционное объединение участников российско-украинской войны.

В него вошли депутаты-свободовцы Руслан Кошулинский, Андрей Тягнибок, Михаил Нискогуз, Андрей Чад, Михаил Кузнецов. Уполномоченным межфракционного объединения избрали Михаила Нискогуза.