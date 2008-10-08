МВФ прогнозирует резкое замедление роста ВВП Украины

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует резкое замедление экономического роста в Украине в 2009 году из-за мирового финансового кризиса, передает Reuters.

"Рост заметно сократится в связи с замедлением мирового спроса и ужесточения условий финансирования", - говорится в последнем обзоре МВФ World Economic Outlook, опубликованном в среду.

Согласно прогнозам МВФ, экономика вырастет лишь на 2,5% по сравнению с 6,4% в текущем году.

По информации ИТАР-ТАСС, МВФ прогнозирует темп роста цен в Украине в текущем году на уровне 25,3%.

Справка УНИАН. В апреле 2008 года Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2008 году с 5,4% до 5,6%, а также ухудшил прогноз инфляции (декабрь к декабрю) с 10,6% до 17,1%.

В Украине в сентябре к августу 2008 года зафиксирована инфляция на уровне 1,1%, в сентябре т.г. к сентябрю 2007 года инфляция составила 24,6%.