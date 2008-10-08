Ющенко дал орден прокурору Киева

Сегодня - День юриста

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО наградил прокурора города Киева Евгения БЛАЖИВСКОГО орденом «За заслуги» III степени. Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства. Также по случаю Дня юриста Президент наградил орденами и почетными званиями работников прокуратуры, судов и других юридических учреждений из разных регионов Украины.

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