Под Полтавой зеки-наркодиллеры прорыли 22-метровый туннель

В селе Божкове под Полтавой предотвращена возможность бегства через вырытый подземный туннель группы заключенных из колонии № 16.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил начальник Управления Госдепартамента по вопросам исполнения наказаний в Полтавской области Николай ИСАЕВ.

По его словам, заключенные прорыли подземный 22-метровый туннель.

«Трое заключенных, которые готовили побег, успели прокопать подземный ход на глубине 3,8 м длиной 22 метра и диаметром полметра. Подкоп начинался со здания заброшенного общежития на территории зоны. До свободы им оставалось прорыть 3,6 м. Их обнаружили, когда один из подкопщиков не явился на поверку».-сказал Н.ИСАЕВ.

По его словам, туннель заключенные рыли около двух месяцев.

«Руководство колонии наказано. Против задержанных возбуждено уголовное дело за попытку к совершению преступления», - проинформировал Н.ИСАЕВ.

Как сообщалось, в колонии № 16 отбывают наказания за преступления, связанные с хранением и сбытом наркотиков.