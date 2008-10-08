Сфера услуг стала определяющей при формировании инфляции

Сфера услуг сыграла определяющую роль в формировании инфляции в сентябре 2008 года.

Об этом заявил УНИАН министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН.

«Именно услуги стали определяющими в формировании инфляции», - сказал он.

Так, в соответствии с решением НКРЭ, во всех регионах природный газ для населения подорожал на 14,1%. Рост цен на образование по регионам колебался в пределах 10,7-35,1% (больше всего во Львовской области, меньше всего в Ивано-Франковской), отметил министр.

В сентябре в 11 областях рост цен был ниже, чем в среднем по Украине: в Одесской, Киевской, Николаевской, Донецкой, Житомирской, Волынской, Полтавской, Ивано-Франковской, Запорожской областях, г. Севастополе и г. Киеве.

Больше всего цены росли в Запорожской, Львовской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской областях и АР Крым.

В сентябре в 3 регионах наблюдалась дефляционная динамика на продукты питания - в Запорожской области, г. Киеве и г. Севастополе. В Житомирской области цены на продукты питания не изменились - остались на уровне августа. В 13 областях индекс потребительских цен на продукты питания был ниже среднего по Украине.

Как сообщал УНИАН, в Украине в сентябре к августу 2008 года зафиксирована инфляция на уровне 1,1%, в сентябре т.г. к сентябрю 2007 года инфляция составила 24,6%.