10 лет назад Виктор Ющенко дал свой самый известный автограф

10 лет назад, 2 сентября 1996 года, в Украине была введена денежная единица – гривня.

Она сменила временные купоно-карбованцы, став украинской национальной валютой.

Первые купюры печатали в Канаде, а подпись на них ставил председатель Национального банка Украины, ныне - действующий Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Большинство купюр, кроме банкноты номиналом в двести гривен, меняли свое лицо от одного до трех раз, а одногривневые банкноты имеют восемь разновидностей