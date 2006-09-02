10 лет назад Виктор Ющенко дал свой самый известный автограф
12:49, 02 сентября 2006Общество
772
Первый юбилей национальной валюты
10 лет назад, 2 сентября 1996 года, в Украине была введена денежная единица – гривня.
Она сменила временные купоно-карбованцы, став украинской национальной валютой.
Первые купюры печатали в Канаде, а подпись на них ставил председатель Национального банка Украины, ныне - действующий Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.
Большинство купюр, кроме банкноты номиналом в двести гривен, меняли свое лицо от одного до трех раз, а одногривневые банкноты имеют восемь разновидностей
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter