Черномырдин открестился от интереса к украинской трубе

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН заявляет, что Россия заинтересована в надежности украинской газотранспортной системы (ГТС).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в ходе Украинского энергетического форума, который проходит в Киеве.

«Нам не нужна собственность, нам нужна надежность, вот что главное», - сказал В.ЧЕРНОМЫРДИН.

При этом посол отметил, что между Россией и Украиной «нет никаких проблем в энергетике, ядерной энергетике, а есть текущие вопросы».

В.ЧЕРНОМЫРДИН подчеркнул, что «какая бы политическая обстановка не была в Украине, мы всегда разделяем межгосударственные отношения с экономикой».

Посол акцентировал необходимость возобновления совместной работы Украины и России в рамках международного консорциума по управлению ГТС Украины. По его словам, с момента организации такого консорциума, с 2004 года, работа в этом направлении не ведется.

Также В.ЧЕРНОМЫРДИН отметил, что по итогам года товарооборот между Украиной и Россией превысит 35 млрд. долл., рост составит около 30%.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО 2 октября на совместной пресс-конференции с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ в Москве заявила, что газотранспортная система Украины работает с высокой степенью гарантии.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день Украина не сорвала ни одного контракта по транзиту газа, и в Европу поставляется газа больше, чем обусловлено в контрактах. Премьер также отметила, что все средства, которые брались для реконструкции и модернизации ГТС, потрачены именно на эти цели.

Справка УНИАН. ДК “Укртрансгаз” является оператором газотранспортной системы Украины. По состоянию на 1 января 2008 года, газотранспортная система ДК “Укртрансгаз” состоит из 71 компрессорной станции общей мощностью 5405,1 МВт. Длина магистральных газопроводов и газопроводов-отводов составляет 37 тыс. км. Пропускная способность ГТС Украины составляет: на входе – 288, на выходе – 178,5 млрд. куб. м., в т.ч. в страны Европы – 142,5 млрд. куб. м.