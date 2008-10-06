Правительство Германии выступит гарантом по всем частным депозитам в банках страны. Об этом сегодня объявило Министерство финансов ФРГ. Таким образом, Германия присоединилась к Ирландии и Греции, власти которых ранее также поручились за сохранность депозитов своих граждан, передает Associated Press.

Минфин ФРГ рассчитывает, что подобная мера повысит доверие к отечественной банковской системе и поможет финансовым институтам в ликвидности. Вкладчики в Европе будут переводить свои средства на счета в те страны, где депозиты полностью гарантируется властями, отмечают эксперты.

Между тем решение правительства Германии наверняка вызовет раздражение в других ведущих странах Евросоюза, например, в Великобритании. Ассоциация британских банкиров недавно выступила с критикой ирландских властей, обвинив их в нарушении правил честной конкуренции. Дело в том, что правительство Великобритании гарантирует ограниченные суммы по частным вкладам, и британские банки опасаются массивного оттока клиентских средств в банки соседней Ирландии.

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