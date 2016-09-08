Во Львове руководителя уголовного розыска области задержали пьяным за рулем – СМИ

Вечером 7 сентября в Лычаковском районе Львова патрульные остановили автомобиль, за рулем которого был руководитель уголовного розыска ГУ Нацполиции Львовской области Николай Гладюк в нетрезвом состоянии.

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Об этом сообщает ZIK со ссылкой на собственные источники.

Как стало известно, господин Гладюк пытался избежать наказания, демонстрировал служебное удостоверение. На месте завязался спор.

Впоследствии выручать подчиненного прибыл и.о. руководителя ГУ Нацполиции Львовщины Дмитрий Загария на служебном автомобиле с водителем. По данным источников, и водитель, и сам Загария тоже были навеселе.

На нарушителей – обоих водителей – патрульные составили протоколы об административных правонарушениях.

Руководитель патрульной полиции Львова Антон Пузыревский в комментарии ZIK сообщил, что находится в командировке в Киеве, поэтому не может ни подтвердить, ни опровергнуть этот факт. «Обращайтесь, пожалуйста, в пресс-службу», – сказал он.