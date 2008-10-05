Армия получила десять модернизированных танков

Сегодня Вооруженные Силы Украины получили на вооружение десять модернизированных танков Т-64 БМ «Булат».

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Минобороны, танки Т-64 БМ «Булат» прошли модернизацию на танковом заводе им. Малышева в Харькове. В понедельник военная техника будет загружена на трейлеры и доставлена к месту постоянной дислокации в с. Гончаровское Черниговской области для укомплектования 2-го танкового батальона 1-й Гвардейской отдельной танковой бригады.