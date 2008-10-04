Завтра в Украину возвращаются дожди

5 октября на территории Украины ожидается переменная облачность, в западных областях облачная погода. Пройдут дожди, местами грозы, град, в западных областях, днем и в южной части местами сильные дожди, в Карпатах очень сильные дожди, лишь в восточных областях ночью без осадков. Ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с, в западной, днем и в южной части и центральных областях порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах и южной части местами 25 м/с. Температура ночью 8-13°, на юге до 15°, днем 15-20°, на юге до 24°; в западных областях на протяжении суток 7-12°, в Карпатах 3-8° тепла.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

6-7 октября сохранится облачная погода с прояснениями. Временами дожди (6 октября в южной и центральной части местами сильные, 7 октября в западной половине небольшие дожди). Ветер юго-западный, в западной половине, а днем 7 октября в Украине северо-западный, 7-12 м/с, в южной и восточной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью в западных областях 3-8° тепла, на остальной территории 8-13° (7 октября в северных и местами центральных областях 5-10°); днем 10-15°, в южной и восточной части 14-19°. На высокогорье Карпат возможен небольшой дождь и мокрый снег; температура ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

8- 9 октября в западной части без осадков; на остальной территории 8 октября небольшие дожди (в северо-восточной части умеренные), 9 октября преимущественно без осадков.

Температура ночью 4-10° тепла, в южной и восточной части 7-13°; днем 10-16°, на юге и Закарпатье до 19°.

В Киеве и области 5 октября будет переменная облачность. Ночью местами пройдут небольшие дожди (в Киеве без существенных осадков), днем возможны кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывистый. Температура по области ночью 8-13°, днем 15-20°; в Киеве ночью 10-12°, днем 17-19°. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывистый. Температура по области ночью 8-13°, днем 15-20°; в Киеве ночью 10-12°, днем 17-19°.

6-7 октября будет облачная погода с прояснениями. Временами дождь (днем 7 октября небольшой). Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6 октября 8-13°, 7 октября 5-10°; днем 10-15°.

8 октября пройдет небольшой дождь, 9 октября без осадков. Температура ночью 5-10° тепла, днем 10-15°; в Киеве ночью 7-10°, днем 12-15°.