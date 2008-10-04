Начинается неделя Нобелевских премий

Обладатель Нобелевской премии 2008 года в области литературы будет объявлен в Стокгольме в четверг, 9 октября, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Шведскую академию, присуждающая упомянутую премию.

Нобелевская премия по литературе - одна из самых ожидаемых из пяти завещанных Альфредом Нобелем и вызывающей немало дискуссий по поводу имени будущего лауреата.

В списке возможных кандидатов этого года, к примеру, израильский писатель Амос Оз, сирийско-ливийский поэт Адонис, итальянский писатель Клаудио Магрис, американский писатель Филип Рот, датская писательница Ингер Кристинсен, шведский писатель Томас Транстремер и другие.

Впрочем, как ежегодно замечают шведские журналисты, Шведская академия не устает удивлять своим выбором. Так, имя лауреата премии прошлого, 2007 года, стало настоящей неожиданностью для обозревателей и букмекеров. Премия была присуждена британской писательнице Дорис Лессинг, имя которой не упоминалось в списке возможных кандидатов.

Традиционно консервативный формат премии оставляет полное пространство для подобных дискуссий, поскольку Академия никогда не разглашает список претендентов и не комментирует ход обсуждения. Данные о претендентах исходят, главным образом, от организаций, которые их выдвинули на премию.

Нобелевского лауреата 2008 года в области литературы объявят во время традиционной Нобелевской недели оглашения имен лауреатов Нобелевской премии 2008 года, которая пройдет в Стокгольме и Осло с 6 по 13 октября.

Откроет неделю вручение Нобелевской премии в области физиологии и медицины.