Рада переименовала два села в Черниговской и Одесской областях

13:42, 07 сентября 2016
Общество
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Верховная Рада Украины переименовала два села на Черниговщине и Одесской области - Данино и Матросская.

УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие постановления парламент принял сегодня.

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Согласно документам, село Данино Нежинского района Черниговской области переименован в Данина. За такое решение проголосовали 226 из 329 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Село Матросская Измаильского района Одесской области переименовано в село Матроска. Это решение поддержали 226 из 330 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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