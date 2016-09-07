Рада переименовала два села в Черниговской и Одесской областях

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие постановления парламент принял сегодня.

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Согласно документам, село Данино Нежинского района Черниговской области переименован в Данина. За такое решение проголосовали 226 из 329 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Село Матросская Измаильского района Одесской области переименовано в село Матроска. Это решение поддержали 226 из 330 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.