Луценко сообщил о разоблачении наркокартеля с ежемесячным доходом 4 миллиона гривень

16:19, 06 сентября 2016
Общество
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Правоохранители разоблачили наркогруппировку, которая действовала в нескольких городах Украины.

Луценко: Ознака часу - успішні спільні операції різних правоохоронним структур / Фото facebook.com/LlutsenkoYuri

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

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По его словам, сотрудники прокуратуры города Киева и Внутренней безопасности Министерства внутренних дел провели 57 обысков в Киеве, Кривом Роге, Кропивницком и Днепре.

«Доход от нарколаборатории составлял 4 млн грн ежемесячно», - добавил Луценко.

По его словам, задержаны организаторы, наркокурьер и другие члены преступной группировки.

Кроме того, сообщил генпрокурор, изъяты деньги, наркотики и оружие.

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