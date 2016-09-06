Луценко сообщил о разоблачении наркокартеля с ежемесячным доходом 4 миллиона гривень
16:19, 06 сентября 2016Общество
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Правоохранители разоблачили наркогруппировку, которая действовала в нескольких городах Украины.
Луценко: Примета времени - успешные совместные операции различных правоохранительных структур / Фото facebook.com/LlutsenkoYuri
Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
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По его словам, сотрудники прокуратуры города Киева и Внутренней безопасности Министерства внутренних дел провели 57 обысков в Киеве, Кривом Роге, Кропивницком и Днепре.
«Доход от нарколаборатории составлял 4 млн грн ежемесячно», - добавил Луценко.
По его словам, задержаны организаторы, наркокурьер и другие члены преступной группировки.
Кроме того, сообщил генпрокурор, изъяты деньги, наркотики и оружие.
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