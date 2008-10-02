Тимошенко: мы можем осваивать рынки самолетов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о возможности активизировать сотрудничество с Российской Федерацией в авиастроении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила на совместной пресс-конференции с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ в Москве.

Она подчеркнула, что об этом шла речь в ходе ее сегодняшней встречи с главой российского правительства.

«Думаю, что те шаги, которые сделаны обеими странами, говорят о том, что мы можем осваивать рынки самолетов АН, и сделать это так, чтобы это было совместным проектом, и мы могли бы получать действительно серьезную экономическую отдачу», - сказала украинский премьер.