Жители Новобогдановки не получат компенсации

Ни компенсации в 50 тысяч гривен, ни статусу участника боевых действий не получат жители Новобогдановки. Власти считают завышенными такие требования крестьян, пострадавших от взрывов на артскладах. Вместо этого людям обещают помочь отстроить поврежденные дома и оздоровить детей. Виновных в недавних взрывах на хранилищах до сих пор ищет Генпрокуратура. От опасного объекта уже успели откреститься и Минобороны, и Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций.

300 тысяч гривен. Такой суммой рассчитывает обойтись руководство Запорожской области в Новобогдановке. Большинство денег направят на восстановление поврежденных домов. Из этой суммы выделят и средства на приобретение жилища для семьи Цибко. Их дом полностью сгорел после взрывов 19 августа. Моральную же компенсацию, по мнению губернатора Евгения Червоненко, крестьянам должны выплатить из государственного бюджета. Правда, требование людей: "по 50 тысяч гривен каждому, кто живет возле складов", чиновники считают безосновательной.

Новобогдановцы вместо этого рассчитывают получить средства, которые позволили бы переселиться подальше от складов. Говорят - родное село превратилось в зону боевых действий, где ежегодно рвуться снаряды. Крестьяне заверяют - боеприпасы загрязнили окружающую среду и спровоцировали болезни. Рост заболеваемости среди местных жителей констатируют и медики. Говорят - болезни вызваны испугом.

Виновных в третьей серии взрывов под Новобогдановкой до сих пор ищет Генпрокуратура. Подробности расследования не разглашают. Между тем Минобороны и Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций активно открещиваются от опасного объекта. Военные говорят - передали артсклады МЧС, а спасатели заверяют - ничего не получали.

Специалисты МЧС обещают утилизировать боеприпасы к 2008-у. На их уничтожение придется потратить свыше 40 миллионов гривен. Новых же взрывов на артскладах уже не будет, заверяют спасатели. После нынешних - пожароопасные боеприпасы, среди которых и реактивные снаряды, которые летят на несколько десятков километров, засыплют землей.

5 канал