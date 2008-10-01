Ющенко утвердил Директивы на переговоры Тимошенко в России

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом утвердил Директивы на переговоры во время рабочего визита премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Российскую Федерацию 2 октября 2008 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, Директивы содержат позицию украинской стороны относительно отдельных вопросов экономического сотрудничества Украины с РФ, снятия барьеров во взаимной торговле, условий поставок природного газа потребителям и его транзита по территории Украины и сотрудничества в других отраслях.

Директивы учитывают предложения правительства и результаты заседания СНБОУ 26 сентября с.г. относительно газовой сферы.

По результатам проведенных переговоров Президенту Украины в пятидневный срок должен быть представлен соответствующий отчет.