В Днепре 50-летний боец с позывным "Звезда" пережил сверхсложную операцию на головном мозге

Об этом написал главный врач Сергей Рыженко на своей странице в Facebook.

«Игорь, 50 лет, майор из Ужгорода. Ранение получил при выполнении боевого задания в поселке Опытное Донецкой области. Осколок разрушил полностью лобную кость, повредил головной мозг. Нейрохирург, д.м.н Андрей Сирко провел уникальную операцию по спасению жизни. Впереди надежды. «Майор обязан выжить», - говорят под утро уставшие хирурги», - пишет Сергей Рыженко.

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По его словам, за ночь поступило трое бойцов, Игорь самый тяжелый.

Речь идет о майоре Игоре Анатольевиче Звезденкине с позывным «Звезда». Боец 4-го батальона 128-й бригады уже прооперирован и находится в больнице Мечникова.