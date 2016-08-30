Карабинеры Италии начали подготовку украинских нацгвардейцев

Как сообщила пресс-служба Нацгвардии, четырехнедельный курс будет включать сначала овладение базисом новой специфики поддержания порядка на улицах страны: патрулирование труднодоступных мест, правила и порядок задержания правонарушителей и злоумышленников, порядок обращения граждан, порядок задержания особо опасных преступников, порядок действий карабинеров во время наводнения, стихийных бедствий, землетрясений.

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К учениям, которые проходят в учебном центре в Новых Петровцах Киевской области, присоединились лейтенант Пьетро Скабарди, старшие прапорщики Антонио Таурино, Лука Пискоцци и младший сержант Деменико Локоротондо.

От Национальной гвардии в учениях принимают участие 36 военнослужащих, которые привлекаются к охране общественного порядка, 2 преподавателя кафедры тактики НА НГУ и 2 представителя города Золочев.