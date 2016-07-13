В Украине стартовали совместные учения ФБР и украинского КОРДа (фото)

Обучение проводятся на базе полицейского спецназа и Национального антикоррупционного бюро Украины, сообщает Департамент организации деятельности КОРД.

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"Программа проведения представителями ФБР тренинга с инструкторами подразделения полиции особого назначения КОРД стала возможной благодаря соглашению между Правительством США и Правительством Украины о помощи в области правоохранительной деятельности и уголовной юстиции", - рассказал заместитель начальника Департамента КОРД Николай Путий.

По его словам, подобные совместные учения в Украине организовываются не впервые и преследуют цель внедрения передового опыта развитых иностранных государств.

«В программе учений предполагается рассмотреть ФБРовскую тактику задержания правонарушителей, их действия в закрытых помещениях. Использование новейших методов нашими зарубежными партнерами относительно задержания правонарушителей с применением и без использования оружия», - добавил Николай Путий.

Также стало известно, что американские инструкторы продемонстрируют бойцам украинского КОРДа базовый уровень подготовки применения подразделения полиции SWAT в специальных операциях.

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Ранее более 40 бойцов полицейского подразделения полиции особого назначения КОРД завершили обучение в Тренинговом центре и вернулись на места прохождения службы в Главные управления полиции в Сумской и Киевской областях.

Планируется, что следующими, где появятся спецподразделения полиции КОРД, станут Одесская и Житомирская области.