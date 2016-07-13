В Украине стартовали совместные учения ФБР и украинского КОРДа (фото)
Виртуозно владеть оружием, мастерски пользоваться автомобилем и самое важное – коммуницировать во время спецоперации по задержанию правонарушителей. Эти и другие задачи отрабатываются специалистами американского ФБР и украинского КОРДа во время совместных семинаров по тактико-специальной подготовке и учебных стрельб.
Обучение проводятся на базе полицейского спецназа и Национального антикоррупционного бюро Украины, сообщает Департамент организации деятельности КОРД.
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"Программа проведения представителями ФБР тренинга с инструкторами подразделения полиции особого назначения КОРД стала возможной благодаря соглашению между Правительством США и Правительством Украины о помощи в области правоохранительной деятельности и уголовной юстиции", - рассказал заместитель начальника Департамента КОРД Николай Путий.
По его словам, подобные совместные учения в Украине организовываются не впервые и преследуют цель внедрения передового опыта развитых иностранных государств.
«В программе учений предполагается рассмотреть ФБРовскую тактику задержания правонарушителей, их действия в закрытых помещениях. Использование новейших методов нашими зарубежными партнерами относительно задержания правонарушителей с применением и без использования оружия», - добавил Николай Путий.
Также стало известно, что американские инструкторы продемонстрируют бойцам украинского КОРДа базовый уровень подготовки применения подразделения полиции SWAT в специальных операциях.
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Ранее более 40 бойцов полицейского подразделения полиции особого назначения КОРД завершили обучение в Тренинговом центре и вернулись на места прохождения службы в Главные управления полиции в Сумской и Киевской областях.
Планируется, что следующими, где появятся спецподразделения полиции КОРД, станут Одесская и Житомирская области.