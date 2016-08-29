В ОБСЕ призвали тщательно расследовать гибель журналиста Щетинина

Соответствующее заявление распространено в понедельник пресс-службой ОБСЕ.

"Обстоятельства этой трагедии должны быть оперативно и тщательно расследованы", - заявила Миятович.

По ее словам, смерть Щетинина является "потерей для журналистского сообщества". Представитель ОБСЕ призвала власти улучшить "нестабильную ситуацию в сфере безопасности журналистов и полностью и эффективно решить проблему безнаказанности".

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Миятович также выразила искренние соболезнования семье журналиста, друзьям и коллегам.

Как сообщал УНИАН, журналист Александр Щетинин был найден мертвым в собственной квартире в Киеве в ночь на 28 августа. В полиции сообщили, что он погиб от выстрела в упор в правый висок из травматического пистолета. На месте происшествия правоохранители изъяли стреляную гильзу, травматический пистолет, магазины к нему и предсмертную записку.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной правовой квалификацией - самоубийство.

Российский журналист Щетинин является учредителем информационного агентства "Новый регион". Несколько лет назад переехал жить в Киев и заявил о намерении сменить гражданство с российского на украинское.

Главный редактор издания "Новый регион" Ольга Мещерякова опубликовала фрагменты предсмертного письма Щетинина. В нем он объясняет, что решил свести счеты с жизнью из-за тоски по дочерям, с которыми не виделся более 4 лет, а также чувства стыда из-за сложившейся с "Новым регионом" ситуации. У издания были финансовые трудности, Мещерякова сообщила, что "сейчас наш сайт не обновляется, потому, что доступ к нему захватили люди, с которыми Саша прекратил работать уже давно.