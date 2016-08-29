Я до последнего был влюблен в Украину: Опубликовано предсмертное письмо журналиста Щетинина

Главный редактор издания "Новый регион" Ольга Мещерякова рассказала, что у Щетинина был день рождения, но он не отвечал на телефонные звонки и интернет-сообщения. Она пришла к нему домой, но он не открыл ей двери. Позже его обнаружили мертвым. Фрагменты письма она опубликовала на своей странице в Facebook.

"Попасть внутрь нам удалось только через три часа после отправки письма", - отмечает она.

"Правоохранители попросили молчать, да мы и не собирались играть в сенсации. Мне кажется, я должна процитировать основные части письма", - пишет Мещерякова.

Она публикует фрагменты из его письма:

"Я очень рад, что ты приходила. К сожалению, я так и не смог ничего придумать по работе. Не открыл я дверь именно поэтому.

Прости меня за все. Пусть наши ребята и все, кого я подвел, меня тоже простят.

Лучший выход для меня в этой ситуации уйти из жизни. Это не сейчас решилось. Я смазал и проверил пистолет ещё десять дней назад. И все эти дни я не мог решиться. Откладывал. Мужества не хватало.

Я все эти дни писал письма. Но потом так ничего не отправил. Слишком много адресатов.

Мне просто очень стыдно перед всеми. Поэтому я принял именно такое решение.

Если когда-нибудь получится у тебя, скажи моим дочкам, что я очень тосковал по ним до последнего. Но 4,5 года без них были невыносимы. Это и есть главная причина моего решения. Им я написал короткое письмо в их ВК ещё в среду.

То, что я дожил до сегодняшнего дня - просто недоразумение.

***

И ещё одно. Я до последнего был страстно и нежно влюблен в Украину и её людей.

Когда все уляжется, напиши об этом.

Пойми, я принял лучшее из всех вариантов решение. Очень долго все обдумывал.

Сейчас на балконе. Выкурю последнюю сигарету, и меня не станет.

Сегодня меня поздравило в личку необыкновенное количество людей. Я все прочитал. Но изменить уже ничего нельзя.

Прости. И пусть меня все простят. Не выстрелил я в себя 24-го только чтобы не портить всем лучший праздник - День независимости.

Всех очень нежно люблю. Говори им всегда об этом.

Ще"

Мещерякова также сообщила, что "сейчас наш сайт не обновляется, потому, что доступ к нему захватили люди, с которыми Саша прекратил работать уже давно, поэтому редакция временно вынуждена приостановить работу. Так как мы временно не можем ничего публиковать у себя на сайте, то коллективное редакционное обращение разместим позже у меня на странице".

Как сообщал УНИАН, Щетинина обнаружили мертвым в собственной квартире в ночь на 28 августа. По данным правоохранителей, на месте происшествия изъяли стреляную гильзу, травматический пистолет, магазины к нему и предсмертную записку.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство") с дополнительной правовой квалификацией - самоубийство.

Российский журналист Щетинин является учредителем информационного агентства "Новый регион". Несколько лет назад переехал жить в Киев и заявил о намерении сменить российское гражданство на украинское.