“Нафтогаз Украины” и E.On Ruhrgas встретились по инициативе немецкой стороны

Сегодня председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Владимир ШЕЛУДЧЕНКО провел переговоры с делегацией E.On Ruhrgas AG (Германия) во главе с членом правления компании Йохеном ВАЙЗЕ. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК “Нафтогаз Украины”.

В сообщении отмечается, что встреча состоялась по инициативе немецкой стороны.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества НАК “Нафтогаз Украины” и E.On Ruhrgas AG в отраслях транспортировки, транзита, хранения и диспетчеризации потоков природного газа; внедрение и совершенствование систем учета газа, энергосбережения в газовой промышленности и у потребителей.

В.ШЕЛУДЧЕНКО и Й.ВАЙЗЕ также обсудили вопрос надежности транзита и поставок газа на протяжении следующего отопительного сезона.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" сообщил, что в украинские подземные хранилища газа ежесуточно закачивается около 130 млн. кубометров газа, что позволит накопить достаточные резервы для бесперебойной работы зимой. График поставок и закачивания газа полностью согласован с поставщиками газа, и он выполняется всеми сторонами.

Также стороны договорились об активизации диалога двух компаний.