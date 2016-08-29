Во Львове горел жилой дом возле театра имени Заньковецкой (фото)

Об этом в комментарии 032.ua сообщил главный специалист пресс-службы Главного управления ГСЧС во Львовской области Игорь Курус.

По словам специалиста пресс-службы Игоря Куруса, пожар возник в подъезде четырехэтажного жилого дома. Работник ГСЧС утверждает, что на первом этаже под лестничной клеткой загорелся мусор. В результате возгорания огнем уничтожен мусор на площади 4 кв.м. Мчсники ликвидировали пожар в 22:08 час. К тушению огня были привлечены 2 единицы техники и 12 спасателей.