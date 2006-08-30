Оперативники ГУБОП помогли обезвредить банду из Санкт-Петербурга

В ходе совместной операции работников Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины и Главного управления МВД Российской Федерации в Северо-западном федеральном округе России пресекли деятельность особо опасной преступной группы, которая действовала в Санкт-Петербурге с 2003 года.

Как сообщили УНИАН в Департаменте по связям с общественностью ГУБОП МВС Украины, бандиты входили в так называемую Пермскую преступную организацию. Она специализировалась на кражах автотранспорта, мошеннических действиях на рынке недвижимости и контролировала игровой бизнес.

В России против членов банды возбуждено 15 уголовных дел по фактам разбойных нападений, преднамеренных убийств, похищений людей, злоупотреблений служебным положением и т.д. В частности, бандиты лишали жизни владельцев престижных квартир и автомобилей.

После совершения преступления в России участники банды определенное время скрывались в Украине, а затем вновь возвращались в Санкт-Петербург.

Установлены личности пяти злоумышленников. Под стражей находятся трое: двое граждан Украины и гражданка России. Другие подозреваемые объявлены в розыск.

За 7 месяцев 2006 года работники ГУБОП МВД Украины ликвидировали 19 организованных преступных групп с международными связями. Возбуждено 23 уголовных дела в отношении 74 человек.