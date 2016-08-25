Врадиевка-2 на Николаевщине: полицейский рассказал, кто и зачем застрелил избитого местного жителя

Об этом задержанный заявил в ходе судебного заседания по избранию ему меры пресечения, передают Новости-N.

Так, сержант полиции Причипойда рассказал, что, когда он с коллегами приехал на вызов, Цукерман погнался за ними с лопатой. Полицейские стали убегать, и в этот момент Причипойда услышал три выстрела. По его словам, в Цукермана стрелял сержант полиции Денис Ляхвацкий.

Также, по словам Причипойды, полицейские не били Цукермана. Якобы телесные повреждения у него были уже тогда, когда правоохранители приехали на вызов.

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Напомним, что прокуратура ходатайствовала о избрании Причипойде меры пресечения в виде ареста на 60 суток. Однако адвокат задержанного настаивал на домашнем аресте. Также защитник просил назначить минимальную сумму залога.

На данный момент судья направился в совещательную комнату для принятия решения.

Сегодня изберут меру пресечения также старшему лейтенанту полиции Николаю Хоменко и сержанту полиции Денису Ляхвацкому.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа в Кривоозерском районе Николаевской области во время задержания полицейскими скончался 32-летний мужчина. Как утверждают в полиции, умерший сопротивлялся, поэтому полицейские применили "меры физического воздействия и наручники".

В пресс-службе прокуратуры Николаевской области сообщили, что 24 августа в Кривом Озере почти 200 местных жителей пикетировали прокуратуру и райотдел полиции в связи с гибелью мужчины, который умер во время задержания полицейскими.