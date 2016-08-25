"Газовое дело" Онищенко: 5 подозреваемых признали свою вину и заключили сделку со следствием - НАБУ

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

По данным НАБУ, пятеро фигурантов «газового дела Онищенко» признали себя виновными и согласились на сделку со следствием. Среди них - директор биржи «Львовская универсальная», директор товарной биржи «Центр» и брокер одной из бирж, которые организовывали фиктивные аукционы по продаже газа в пользу фирм, подконтрольных народному депутату Онищенко. Также соглашение со следствием заключили куратор и лицо, ответственное за создание фиктивных предприятий, через которые выводились средства от перепродажи газа.

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Подозреваемые активно сотрудничали со следствием, дали ценные обличительные показания относительно организаторов преступления. Инкриминируемые им статьи позволяли заключить соглашение с прокурором.

По данным НАБУ, по состоянию на конец августа расторгнуты два из трех договоров о совместной инвестиционной и производственной деятельности между ПАО «Укргазвыдобування» и двумя фирмами - участниками так называемой «газовой схемы Онищенко»: ООО «Надра Геоцентр» и ООО «Фирма «ХАС». Согласно данным договоров, добытый газ путем проведения фиктивных аукционов продавался по заниженным ценам подконтрольным фирмам-посредникам, которые затем перепродавали его промышленным потребителям по рыночным ценам.

Как сообщал УНИАН, 15 июня 2016 года в НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили о разоблачении организованной преступной группировки,которая нанесла ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ПАО «Укргазвыдобування».

Согласно доказательствам, полученным в ходе досудебного расследования уголовного производства, организатором коррупционной схемы является А.Онищенко, которого Верховная Рада Украины 5 июля лишила неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест.

Всего в рамках данного уголовного производства было задержано 12 подозреваемых. Досудебное расследование продолжается.