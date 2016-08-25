Украинские полярники записали поздравление ко Дню Независимости

На станции сейчас работает 12 человек, все они приняли участие в создании видеоролика, говорится в сюжете ТСН.

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В Антарктиде сейчас работает уже 21-я украинская экспедиция. В ее составе четверо киевлян, трое харьковчан и столько же жителей Черкасс, по одному человеку представляют Львов и Одессу. Руководителем экспедиции и начальником станции является Николай Старинец.

"Добрый день, Украина! Сегодня 24 августа, и мы находимся на украинской станции "Академик Вернадский". Наша 21-я антарктическая экспедиция поздравляет народ Украины с Днем Независимости! Будьте все здоровы и в хорошем настроении! Слава Украине! Героям слава!", - такое послание из Антарктиды поступило в Украину.