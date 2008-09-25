Турчинов увидел «слезы» по РосУкрЭнерго

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ одобряет последние действия Министерства топлива и энергетики на рынке электроэнергии.

Об этом А.ТУРЧИНОВ заявил сегодня УНИАН, комментируя вчерашнее заявление экс-министра топлива и энергетики Юрия БОЙКО о том, что покупка «Укринтерэнерго» пакета 52% акций уставного фонда венгерской Energy Capital Trade ZRt является попыткой покрыть коррупционную схему экспорта украинской электроэнергии.

«В данном случае Минтопэнерго не кого-то впускает на украинский рынок за счет государства, а наоборот, выходит на иностранные рынки, и вопрос экспорта электроэнергии нас интересует», - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ.

Он отметил, что по информации министра топлива и энергетики, именно для обеспечения экспорта и был куплен контрольный пакет венгерской компании Energy Capital Trade ZRt, которая имеет лицензию на продажу электроэнергии в европейские страны.

«Я думаю, что нужно поддержать Минтопэнерго в их стратегии продвижения своего товара на заграничные рынки», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, покупка контрольного пакета акций будет выгодна Украине в плане осуществления экспорта. Что же касается импорта, заявил А.ТУРЧИНОВ, то в Украине действительно в связи с остановкой блока Хмельницкой АЭС, который должен быть запущен в ближайшее время, чтобы не был нарушен энергетический баланс, временно возникший дефицит электроэнергии необходимо компенсировать за счет дешевой российской энергии.

«Дело в том, что, снова же по информации Минтопэнерго, то предприятие, которое они купили, смогло купить на внешнем рынке электроэнергии дешевле, чем ее предлагают Украине РАО ЕЭС. Вопрос – выгодно ли купить дешевле, чем предлагает РАО ЕЭС? Я думаю, что выгодно», - отметил А.ТУРЧИНОВ.

Он также сообщил, что поручил министру топлива и энергетики предоставить правительству все расчеты, которые доказывает, «что это наиболее выгодное для Украины предложение».

«Это называется «слезы» по «РосУкрЭнерго» и его автора – человека, который использовал свое служебное положение для его эксплуатации. По той информации, которую мне предоставило Минтопэнерго, можно сказать, что это «РосУкрЭнерго» наоборот, потому что здесь идет интервенция на внешний рынок, а не кого-то пускают на внутренний, и причем контрольный пакет покупается государственным предприятием, а не частными лицами», - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщалось, государственное предприятие внешнеэкономической деятельности "Укринтерэнерго" приобрело у KORLEA INVEST Holding AG (Швейцария) 52% долю уставного капитала энерготрейдера Energy Capital Trade ZRt (Венгрия). Коме того, «Укринтерэнерго» с 15 сентября т.г. начало коммерческий импорт электроэнергии из Российской Федерации; объемы поставок электроэнергии, определенные в контракте с контрагентом с российской стороны ОАО «Интер РАО ЕС», составляют 500 МВт.