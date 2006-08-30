Мадонне предсказали смерть в Москве

Религиозный наставник звезды отговаривает ее от поездки в Россию. Беспрецедентные меры безопасности, связанные с приездом суперзвезды в Москву, объясняются простым страхом певицы за свою жизнь.

Нам стало известно, что наставница Мадонны и так же, как и она, последовательница каббалы предсказала ей смерть именно в Москве.

Мировая знаменитость прислушивается ко всему, что ей говорит эта мудрая женщина, поэтому задолго до визита в российскую столицу у Мадонны началась паника.

Наставница очень настойчиво отговаривает звезду от поездки в Москву. Она объясняет своей певице, что неспроста возникло столько проблем с организацией шоу в российской столице. По ее мнению, это высшие силы противятся приезду певицы в Москву, чтобы уберечь ее от страшной опасности.

Но отказаться от концерта в Москве Мадонна уже не может, поскольку уже подписаны все контракты. Единственное, что она может, это потребовать обеспечить ей невиданные меры безопасности. Впрочем, что она и сделала.

Организаторы сначала забронировали для звезды три лучших отеля Москвы, потом предложили представителям Мадонны поселить ее в загородном доме, но менеджеры на корню отвергли эту идею. В конце концов сотрудники и служба безопасности самой

певицы, осмотрев все гостиницы, остановили свой выбор на отеле в центре Москвы.

Уже сейчас, когда до приезда певицы остается две недели, в гостинице начались ремонтные работы.

Для Мадонны, ее самых дорогих членов коллектива и охраны забронирован целый этаж, где находятся президентские апартаменты стоимостью около шести тысяч евро. По требованию певицы во всех пяти комнатах роскошного номера срочно перекрашивают стены в бежевый цвет и меняют ковровое покрытие, а также улучшают интерьер трех комнат, спальни, гостиной и двух ванных комнат.

Как рассказали нам в отеле, пребывание Мадонны доставит другим постояльцам изрядное количество проблем и неудобства. Мало того что на каждом шагу гости столицы будут сталкиваться с угрюмыми секьюрити (на это время охрана гостиницы будет увеличена в два раза), так они еще и не смогут пригласить никого к себе в гости, только если заранее позаботятся о том, чтобы заказать специальный пропуск. Менеджеры отеля понимают, что проживание такой звезды, как Мадонна, будет крайне неудобным для остальных клиентов, поэтому согласились вернуть деньги тем постояльцам, которых категорически не устроит "спецрежим".

Обозреватель со ссылкой на ter-a.com.ua/