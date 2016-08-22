В Одессе в магазин канцтоваров по ошибке завезли антиукраинские дневники с датами по истории РФ

"Не могу понять, это глупость, жажда наживы или что?",- прокомментировал на своей странице в Фейсбуке руководитель Совета общественной безопасности Марк Гордиенко, выложив фотографии страниц дневника.

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В самом магазине "Канцкораллы" заверили, что антиукраинский товар – это ошибка и недоразумение, передает dumskaya.net. Администратор магазина рассказала местному изданию, что все дневники - китайского производства. В заказанной партии случайно оказались вместе с дневниками на украинском языке и несколько на русском. Сколько именно такого "брака" по всей сети, точно еще не успели посчитать.

"Товар, конечно, же снят с продажи. В этом нет никакого злого умысла- просто ошибка. В нашей сети магазинов с первых дней всего того, что случилось в стране, поддерживали Украину и помогали разным организациям",- заверила сотрудник магазина.