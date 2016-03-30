В белорусском городе продают глобусы с "российским" Крымом (фото)

Полуостров закрашен в такой же цвет, как и Россия, между ним и Украиной проведена черта, передает Euroradio.

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Производителями этих учебных принадлежностей является Россия, а также Польша. Стоимость польского глобуса с "российским" Крымом — 796,5 тыс. руб.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% принявших участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.