Бойко: одна структура, как спрут, опутала весь энергетический экспорт

Экс-министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО назвал приобретение украинской госкомпанией «Укринтерэнерго» 52% уставного фонда венгерской компании Energy Capital Trade ZRt «неуклюжей попыткой покрыть коррупционные схемы в сфере экспорта электроэнергии из Украины в Европейские страны».

Такое заявлений он сделал сегодня в интервью журналистам.

«Они попытались облагородить схему, придать ей видимость какого-то государственного участия, государственного интереса, хотя на самом деле контроль группы Василия БЕЧВАРЖА над экспортом электроэнергии усилился, а позиции государства ослабели», - отметил Ю.БОЙКО.

Он также подверг острой критике распределение уставного капитала в Energy Capital Trade ZRt.

«Укринтерэнерго» говорит о том, что приобрела контрольный пакет - 52%. Но скажите, кто является директором компании, интересы кого из акционеров он будет отстаивать и какие у украинской стороны механизмы его смещения (с должности - УНИАН), если он будет откровенно действовать не в интересах Украины? Ведь структурам БЕЧВАРЖА принадлежит 48% компании, чего достаточно, чтобы заблокировать принятие любых решений», - сказал экс-министр.

По словам Ю.БОЙКО, новосозданная компания Energy Capital Trade ZRt (в акционерный капитал которой вошло ГПВД «Укринтерэнерго») с 1-го августа получила квоту на экспорт с Бурштынского энергоострова последних 100 МВт электроэнергии, которые не контролировались группой Василя БЕЧВАРЖА.

«Под флагом выхода на экспортные рынки «Укринтерэнерго», чиновники Минтопэнерго замкнули монополию на экспорт частной бизнес-группы Василя БЕЧВАРЖА, - сказал экс-министр. - Теперь у них 100-процентный контроль экспорта с Бурштынского энергострова».

По информации экс-министра, другие компании группы Василия БЕЧВАРЖА - Korlea Invest as. (Словакия) и Energy Capital ZRt. (Венгрия) - до августа контролировали экспорт с Бурштынского энергоострова в объеме 450 МВт, оставшиеся 100 МВТ контролировала System Capital венгерского бизнесмена Ласло КАПОЙИ.

«Теперь эта квота также перешла группе БЕЧВАРЖА, контроль которого над экспортом украинской электроэнергии с Бурштынского энергоострова стал тотальным», - подчеркнул Ю.БОЙКО.

Также экс-министр ТЭК напомнил, что структура В.БЕЧВАРЖА Energo-Pratner Kft. (Венгрия) недавно начала экспортные поставки с территории Украины в Молдавию, ранее осуществлявшиеся молдавской государственной компанией Energocom.

«Мы имеем критическую концентрацию интересов одной структуры, которая, как спрут, опутала всю энергетическую торговлю Украины», - заявил Ю.БОЙКО.

По оценке экс-министра, концентрация группой В.БЕЧВАРЖА энергетического экспорта с Украины превысила 75%.

По словам Ю.БОЙКО, сегодня чиновники правительства и Минтопэнерго пытаются расширить монополию группы БЕЧВАРЖА и на ввоз электроэнергии в Украину из других государств.

«Верхом цинизма является тот факт, что, экспортируя электроэнергию себе в убыток через структуры БЕЧВАРЖА, Украина в сентябре впервые начала импорт электроэнергии из России - и тоже при посредничестве этой бизнес-группы», - заявил Ю.БОЙКО.

По словам экс-министра, закупка электроэнергии с российского рынка является беспрецедентной для Украины, баланс электроэнергии которой характеризуется перепроизводством.

«Закупка российской электроэнергии прямо противоречит программным принципам «демократической коалиции», которая сформировала действующее правительство ТИМОШЕНКО», - заявил Ю.БОЙКО. - Снижение энергетической зависимости от России всегда называлось одним из приоритетов демкоалиции, но когда в дело вступает личный интерес, программные принципы, как мы видим, отступают».

«Складывается впечатление, что слишком мощные интересы вплоть до личных интересов премьер-министра задействованы в этой схеме, если украинское госпредприятие «Укринтерэнерго» не может заключить прямой контракт с российской госкомпанией «Интер РАО ЕЭС» без посредничества группы компаний Василя БЕЧВАРЖА», - отметил Ю.БОЙКО.

«Теперь все потребители Украины, которым будет поставляться российская электроэнергия, заплатят Василю БЕЧВАРЖУ и его покровителям в правительстве ТИМОШЕНКО дважды - один раз за ввезенную электроэнергию из России и второй раз - просубсидировав экспорт украинского тока европейским потребителям ниже цены украинского рыка», - подытожил Ю.БОЙКО.

Как стало известно сегодня, госпредприятие ”Укринтерэнерго” приобрело у KORLEA INVEST Holding AG (Швейцария) 52% долю уставного капитала энерготрейдера Energy Capital Trade ZRt (Венгрия).

По словам директора ”Укринтерэнерго” Андрея ИВАНЧУКА, цель покупки - выход на рынок поставок электроэнергии конечным потребителям в Европе.

По его словам, госпредприятию удалось приобрести 52% долю уставного капитала Energy Capital Trade всего за 24 тыс. евро.

”Укринтерэнерго”, по словам А.ИВАНЧУКА, с 1 августа 2008 года осуществляет поставки украинской электроэнергии Energy Capital Trade мощностью 100 МВт. Он сказал, что госпредприятие будет наращивать объемы поставок в адрес этой компании, снижая объемы отпуска другим контрагентам.

Кроме того, сегодня стало известно что ”Укринтерэнерго” с 15 сентября начало приобретать российскую электроэнергию у ОАО ”ИНТЕР РАО ЕЭС”. При этом, по словам источника в Минтопэнерго, импорт российской электроэнергии осуществляется «Укринтерэнерго» через Energy Capital Trade.

”Укринтерэнерго” ранее на границе с Венгрией продавало электроэнергию двум компаниям - System Consulting ZRt (Венгрия) предпринимателя Ласло КАПОЙИ и Energy Capital ZRt. (Венгрия), 100%-й ”дочке” KORLEA INVEST.

”Укринтерэнерго” поставляет в Венгрию, Словакию и Румынию электроэнергию, производимую в энергоострове Бурштынской ТЭС.