Девальвация гривни вызвана сугубо внутренними факторами

Девальвация гривни вызвана исключительно внутренними факторами. Такое мнение УНИАН высказала заместитель председателя Правления КБ «ПриватБанк» Людмила ШМАЛЬЧЕНКО.

По ее словам, в последнее время, когда украинская валюта начала дешеветь по отношению к доллару, сам доллар на мировом рынке также терял свои позиции.

«Колебания курса связаны с периодами активного импорта или экспорта товаров, в частности, закупки энергоносителей или продажи зерна, ведь все валютные средства идут на межбанк», - сказала Л.ШМАЛЬЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября на межбанковском валютном рынке Украины произошло резкое снижение курса гривни по отношению к доллару США. Сделки заключались по курсу 4,84 грн. за 1 доллар и к концу торгов ставки выросли до 4,94-4,95 грн. за 1 доллар.