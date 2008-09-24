Концерн "Запорожские теплосети" отсудил у жителей более 600 тыс. грн.

Запорожское коммунальное предприятие "Концерн "Запорожские тепловые сети" (ГТС), являющийся монопольным поставщиком тепла и горячей воды на территории областного центра, в сентябре отсудил у запорожцев более 600 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, "в сентябре местными и хозяйственным судами было рассмотрено и удовлетворено 39 исков ГТС на общую сумму в 617 тыс. грн".

По данным пресс-службы, все иски касались взыскания задолженности по оплате за услуги, предоставленные концерном.

"На сегодняшний день общая сумма долга потребителей за услуги ГТС составляет 74 млн. грн., и руководством компании используются все предусмотренные законодательством механизмы для его сокращения, поскольку от наличия средств на приобретения газа у НАК "Нафтогаз Украины" напрямую зависит своевременность и качество обеспечения города теплом и горячей водой", - сообщили в пресс-службе, отметив, что кроме претензионной работы концерном проводится работа по отключению неплательщиков от горячего водоснабжения.

"За долг за тепло и горячую воду в Запорожье было отключено в общей сложности 594 квартиры. Квартиросъемщики 114 квартир, полностью погасившие долг перед ГТС, уже вновь получили горячую воду", сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, отключать горячую воду потребителям-должникам в Запорожье начали в мае 2008 года, поскольку, по официальным данным, "разъяснительная работа и поквартирные обходы должников результатов не приносили". По данным ГТС, руководство концерна приняло решение производить отключения должников, суммарная задолженность которых за услуги по теплоснабжению и подаче горячей воды превышает 975 грн.