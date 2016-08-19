Врачи Бундесвера заберут на лечение в Германию еще одну группу тяжелораненых бойцов АТО

Об этом УНИАН сообщили в отделе печати и работы с общественностью посольства Германии в Украине.

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«В ближайшие дни Бундесвер перевезет в Германию для лечения еще одну группу украинских солдат, которые получили тяжелые ранения во время боевых действий на востоке Украины. Сегодня в Киев прибыла бригада врачей Бундесвера. Их задача – подготовить раненых украинских солдат к отправке в Германию», - говорится в сообщении.

По данным Посольства, такого рода помощь Бундесвер предоставляет уже в шестой раз. «Так, в марте 2014 года Бундесвер транспортировал в Германии 24 граждан Украины, которые получили ранения во время событий на Майдане, там им была оказана медицинская помощь в военных и гражданских клиниках», - отмечается в сообщении.

«Позже, в сентябре 2014 года, в марте, августе, а также в ноябре 2015 года в Германию для лечения в больницах Бундесвера были вывезены следующие группы украинских военнослужащих, которые получили серьезные ранения во время боев в восточной Украине», - отмечает посольство Германии.

Как подчеркнули в немецком дипломатическом ведомстве, руководитель бригады врачей Бундесвера, старший врач Михаэль Уль и посол Германии в Украине Эрнст Райхель проведут медицинскую миссию в Германию 23 августа 2016 года.