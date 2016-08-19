На Львовщине на территории бывшего полигона обнаружили около 100 артснарядов и авиабомб времен войны

Как сообщили УНИАН в Региональном медиа-центре (г. Львов) Министерства обороны Украины, боеприпасы были обнаружены 17 августа.

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Полигон вблизи села Руда Силецкая Каменка-Бугского района по своему назначению функционировал до 2000 года.

Сейчас обследование территории продолжается. Данный объект взят под охрану, по состоянию на сегодня обнаруженные боеприпасы не изъяты.