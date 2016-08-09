Прокуратура назвала основную версию взрыва на Гончаровском полигоне, в результате которого погибли военные

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"...основной версией расследования является невыполнение должностными лицами полигона воинской части своих обязанностей при обращении с боеприпасами, что повлекло взрыв своевременно не очищенного снаряда (ч.3 ст.414 УК Украины - нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих)", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования изъяты и изучены нормативные документы, регулирующие порядок проведения учений, стрельб и обеспечения мер безопасности на полигоне. Проведены судебно-медицинские и иммунологические экспертизы, а также допрошены свидетели и проведены следственные эксперименты.

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В настоящее время в производстве продолжается судебно-баллистическая экспертиза, которая установит вид взорвавшегося боеприпаса и способ его подрыва.

Следствие продолжается.

Как сообщал УНИАН, 9 июня трое военнослужащих срочной службы воинской части разожгли костер на непроверенном участке военного полигона в пгт Гончаровское Черниговской области, где сдетонировало и взорвалось неустановленное взрывное устройство. В результате взрыва погибли двое военнослужащих и еще один получил телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы и сотрясения головного мозга.