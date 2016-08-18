Один из участников "газовой схемы" Онищенко приговорен к 5 годам условно

Соответствующее решение содержится в Едином реестре судебных решений Украины. Как отмечается в судебном решении, руководителю товарной биржи было поручено использовать свои полномочия «для подписания и скрепления печатью ТБ "Центр" фактически изготовленных (составленных) участниками преступной организации заведомо ложных документов о якобы проведении этой биржей аукционов по продаже природного газа, добытого ООО "Надра Геоцентр", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Фирма Хас" по договорам о совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування" по ценам существенно ниже рыночных".

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По совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим указанному лицу судом окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с испытательным сроком 2 года и лишением права занимать должности в органах государственной власти, местного самоуправления, предприятиях, учреждениях, организациях независимо от формы собственности, связанные с организацией и проведением биржевых торгов (аукционов).

Как сообщал УНИАН, в июне НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая нанесла государству ущерб в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ПАО «Укргазвыдобування».

Организатором коррупционной схемы, по данным НАБУ, является народный депутат Александр Онищенко.

5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, выехал из Украины. 10 августа Онищенко был объявлен во всеукраинский розыск. Также Украина передала в Интерпол материалы по объявлению его в международный розыск.