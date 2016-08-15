Директор НАБУ надеется, что Великобритания изменит практику и выдаст Онищенко Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сытник сказал сегодня на брифинге. "Мы сейчас заканчиваем - там значительный объем материалов, которые необходимо перевести для того, чтобы выставить... в Интерполе. Сейчас этот перевод заканчивается, и мы их (документы) официально запускаем в Интерпол", - сказал Сытник.

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В то же время он отметил, что изучал предыдущую практику, которая свидетельствует, что фактически нет случаев, когда Британия выдавала людей.

"Но у меня есть надежда, что в связи с тем, что это новосозданный орган НАБУ, в развитие и создание которого очень большой вклад внесла именно Великобритания, возможно, это будет поводом изменить эту практику", - сказал Сытник.

"И, во-вторых, по этому делу очень много арестовано имущества - и денежных средств, и движимого, и недвижимого имущества. И наша Верховная Рада все-таки запустила и внесла изменения, соответственно, относительно специального расследования в отсутствие подсудимого. Поэтому возможно, если даже предположить, что не закончится ничем его возвращение, хотя мы будем до последнего принимать меры, чтобы вернуть и запустить процесс экстрадиции, есть возможность вернуть в бюджет денежные средства", – сказал Сытник.

Как сообщал УНИАН, в июне НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая нанесла государству ущерб в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ПАО «Укргаздобыча».

Организатором коррупционной схемы, по данным НАБУ, является Онищенко.

5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до того он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, выехал из Украины. Сейчас Онищенко, по последним данным, находится в Лондоне.

НАБУ дважды вызывало его на допрос в качестве подозреваемого, но он ни разу не явился.

9 августа Соломенский районный суд Киева разрешил задержать депутата Онищенко с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.