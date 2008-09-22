Хулиганство при пророссийских обстоятельствах

Сегодня в Одессе в 11 часов группа молодчиков из пророссийских общественных организаций «Родина" и «Форпост» совершили нападение на офис областного объединения Общества «Просвита» им. Тараса Шевченко, который расположен на втором этаже дома №11 на Пушкинской улице.

Как проинформировал УНИАН председатель правления «Просвиты» Александр СТЕПАНЧЕНКО, «около полсотни экстремистов, которые прибыли к помещению «Просвиты» во главе с лидером пророссийской группы «Родина» в Одесском горсовете Игорем МАРКОВЫМ, сначала выкрикивали антиукраинские и антисемитские лозунги наподобие «Просвита» - не образование, «Просвита» - это УПА», «Долой фашистов из Одессы!».

Однако впоследствии, заметил А.СТЕПАНЧЕНКО, «группе молодчиков, рядом с которыми стояли личные охраннике И.МАРКОВА, этого, очевидно, показалось мало, и наиболее дерзкие хулиганы вынули пистолеты и открыли стрельбу шариками с красной краской по вывеске «Общество «Просвита» на втором этаже здания. А после того, как ткань была продырявлена, шарики лопались на оконных стеклах помещения, арендуемого Обществом «Просвита».

И только через полчаса, когда на Пушкинскую, 11, прибыл дежурный наряд милиции Приморского района города, участники антиукраинской акции загрузили в автобус полотнища «Форпоста» и покинули место "шабаша", сказал А.СТЕПАНЧЕНКО.

По словам председателя областной организации «Просвита», «сразу же было подано заявление руководству Приморского райотдела милиции о хулиганском нападении на общество «Просвита» с требованием дать правовую оценку деянием молодчиков пророссийских организаций во главе с депутатом И.МАРКОВЫМ и принять предупредительные меры для предотвращения подобных антиукраинских шабашей в будущем».

Коснувшись вероятных мотивов нападения, А.СТЕПАНЧЕНКО отметил, что «это произошло, по моему мнению, из-за безнаказанности хулиганских выходок экстремистов пророссийских групп, которые имели место в облцентре раньше. Не исключаю также, что нападение обусловила стойкая позиция одесских «просвитян», которые в последнее время стали единственными последовательными защитниками украинского языка и культуры в обрусевшей на протяжении десятилетий миллионной Одессе».