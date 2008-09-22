Европейский Союз требует дополнительных консультаций в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) относительно налогообложения импортного алкоголя в Индии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, сегодня Европейская комиссия обратилась с требованием о проведении таких консультаций в Секретариат ВТО.

Еврокомиссия отмечает, что сегодня пошлины в Индии на импортированные алкогольные напитки, включая вино, составляют 150%, однако, кроме этого, в отдельных провинциях Индии действуют дополнительные надбавки на импортные спиртные напитки.

Так, в провинции Махараштра применяется специальная импортная пошлина на алкогольные напитки, при этом местные алкогольные напитки освобождены от акцизного сбора. В провинции Гоа применяются импортные сборы и сборы по регистрации торговой марки на импортный алкоголь. При этом в обоих случаях внутренние налоги применяются исключительно на импортные товары по ставкам намного выше, чем ставки для идентичных товаров собственного производства, что, по мнению Комиссии, противоречит нормам ВТО.

В 2007 году ЕС и Индия уже проводили консультации относительно налогов на алкогольные напитки, поскольку из-за введения дополнительного внутреннего налога общий уровень сборов в Индии на импортные спирты составлял 550%, на импортные вина – 264%.

*** Индийский рынок алкогольных напитков – крупнейший в мире. В 2007 году экспорт европейских спиртных напитков в Индию составлял 57 млн. евро из 7 млрд. евро общего экспорта из Европы, экспорт вин – 11 млн. евро из общего экспорта в 6 млрд. евро.