В Одессе состоится "ШаурМарш" в поддержку фастфуда

В Одессе в субботу, 20 августа, состоится "ШаурМарш" в поддержку фастфуда в связи с тем, что власти города заявили о намерении закрыть все киоски по продаже шаурмы.

Как передает корреспондент УНИАН, инициаторами и организаторами акции выступили местные журналисты Денис Корнышев и Денис Соколов в связи с тем, что 15 августа во время аппаратного совещания в мэрии был поднят вопрос о запрете продажи шаурмы в Одессе.

В частности, заместитель мэра Олесь Янчук заявил, что якобы вся шарума в городе изготавливается и продается в антисанитарных условиях и все владельцы киосков предупреждены, чтобы до конца текущей недели "они закрыли все свои точки по продаже шаурмы".

"В противном случае все эти объекты будут демонтированы. Пойдем по принципу, нет киоска – нет шаурмы", - заявил Янчук.

Как пояснил УНИАН Корнышев, инициаторы считают данный подход недопустимым. При условии устранения санитарных нарушений (если они имеют место) предприниматели имеют право продавать фастфуд, а потребители – покупать.

"Такой принцип действует в Европе", - подчеркнул Корнышев.

По его словам, организаторы сегодня, 17 августа, подали соответствующие уведомления в Одесский городской совет и Главное управление Национальной полиции в Одесской области. Заявленное количество участников акции – 200 человек.

Корнышев акцентировал, что акция не является протестной, а проводится в поддержку не конкретных производителей шаурмы, а конституционного права "покупать и продавать".

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Предполагается, что "ШаурМарш" пройдет в веселой, шуточной тональности.

В обращении организаторов к горожанам, размещенном в социальных сетях, сказано, что закрытие будок с шаурмой лишит возможности многих одесситов, в частности, журналистов, перекусить во время тяжелого рабочего дня.

"Готов ли ты променять любимый фалафель и айран на безвкусную пищу из супермаркета? Или ты готов тратить свое время и деньги на походы по ресторанам и кафе? Мы – нет! Выходи вместе с нами на "ШаурМарш", чтобы защитить любимый фастфуд. Чем больше нас будет, тем крепче будет защита нашей любимой еды", - сказано в обращении.

Участникам акции предлагается придти на марш с шаурмой, фалафелем или бургером, а также – с плакатами в поддержку фастфуда.

Маршрут марша: от памятника Дюку де Ришелье до мэрии (Думская площадь).

В пресс-службах регионального главка полиции и мэрии УНИАН подтвердили получение вышеназванных уведомлений от организаторов марша.