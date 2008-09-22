В США состоялась 60-я церемония вручения премии "Эмми"

В США в воскресенье состоялась 60-я церемония вручения телевизионной премии "Эмми", сообщает France Presse.

По итогам последнего телесезона победителем в номинации "Лучший драматический сериал" стал сериал "Безумцы" (Mad Men). Лучшим комедийным сериалом был признан "30 потрясений" (30 Rock). Тина Фэй и Алек Болдуин, играющие в этом сериале, получили призы как лучшие актеры комедийного сериала. Для Болдуина эта "Эмми" стала первой в карьере.

Лучшим актером драматического сериала был признан Брайан Крэнстон, сыгравший в телефильме "Во все тяжкие" (Breaking Bad), лучшей актрисой – Гленн Клоуз за роль в сериале "Убытки" (Damages).

Рекорд 60-й церемонии "Эмми" поставил исторический мини-сериал "Джон Адамс" (John Adams), посвященный жизни второго президента США. "Джон Адамс" получил 13 призов, в том числе пять наград среди вручаемых телесериалам, идущим в прайм-тайм, и восемь технических призов (вручаемых техническому персоналу, участвующему в съемках).

Приз за лучшую режиссуру был вручен сериалу "Доктор Хаус" (House M.D.) за серию "Голова Хауса" (House`s Head).

Лента.ру