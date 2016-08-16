На Тернопольщине задержали боевика "ДНР"

Как сообщает пресс-центр СБУ, мужчину задержали на предприятии в одном из сел Подволочисского района Тернопольской области в ходе совместной операции, которую провели сотрудники управлений СБУ в Житомирской и Тернопольской областях.

Правоохранители установили, что уроженец Донетчины добровольно присоединился к незаконному вооруженному формированию в августе 2014 года. После прохождения соответствующей подготовки он стал старшим минометчиком артиллерийской системы «Нона» «отдельной бригады специального назначения «Восток» и находился в ней до марта 2016 года.

Следователями СБУ документально подтверждено его участие в минометных обстрелах позиций сил антитеррористической операции в районе международного аэропорта «Донецк», вблизи городов Харцызск, Макеевка и Снежное.

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«В конце весны боевик, поняв бесперспективность будущего «молодой республики» и опасаясь за собственную жизнь, вернулся на контролируемую украинскими властями территорию. Он скрывался в нескольких областях Украины, пытаясь трудоустроиться», - говорится в сообщении.

Последнее его место работы – сторож на предприятии в одном из сел Подволочисского района Тернопольщины.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.