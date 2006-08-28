Мэр Киева получил чемодан с полезными вещами

Представители издания “Комсомольская правда” в Украине” от имени 10 тыс. киевлян передали Киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ подарок – чемодан с инструментарием для улучшения эффективности его работы на посту мэра столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, чемоданчик у стен мэрии байкеры передали заместителю Киевского городского председателя Денису БАССУ, который пообещал отдать весь инструментарий лично Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ.

Д.БАСС продемонстрировал присутствующим вещи из “чемоданчика для мэра”: калькулятор – чтобы мэр мог лучше суммировать, преумножать и честно делить; блокнот – чтобы отмечать важные дела и даты; набор цветных фломастеров – чтобы рисовать дела в выгодном цвете; будильник и большая банка кофе – чтобы забыл о сне на ближайшие 5 лет; лопата – чтобы докопаться до самой сути проблем; пакет с землей – неприкосновенный запас коммунальной земли; две солонки – с солью и песком для зимних дорог.

Д.БАСС поблагодарил за подарок и отметил, что мер столицы “трудоголик и живет работой”, что власти города будут делать все возможное для того, чтобы в следующий раз ее представителям передавали не только пожелания, но и благодарности.

Организаторы акции сообщили, что чемоданчики с аналогичным инструментарием будут вручены мэрам 9 крупнейших городов Украины. Она стартовала 23 августа. Подарки вручают по инициативе 10 тыс. украинцев, которые приняли участие в широкомасштабном исследовании газеты “Комсомольская правда” в Украине”. На протяжении двух месяцев газета задавала вопросы прохожим о том, что и как нужно изменить в их городе, чтобы жить стало лучше. Среди ответов и было высказано мнение, что нужно презентовать мэрам необходимый для работы инструментарий.

Первым свой чемоданчик получил мэр Харькова Михаил ДОБКИН 23 августа в рамках празднования Дня города. В Симферополе, Луганске и Запорожье передача чемоданчиков состоялась 24 августа во время празднования Дня Независимости Украины.

Кроме этого, в середине сентября газета намерена опубликовать полный перечень идей, высказанных жителями городов Украины, которые приняли участие в опросе. Сборник идей также передадут мэрам.