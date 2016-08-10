Во Львове на месте бывшего застенка КГБ и гестапо нашли два массовых захоронения людей

Об этом сообщается на сайте музея.

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"Во время проведения раскопок во дворе бывшего застенка КГБ и гестапо обнаружили два места массовых захоронений людей. По предварительным оценкам это жертвы репрессий 40-50-х годов XX века", - говорится в сообщении.

Национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого» создан в бывшем застенке КГБ (комитета государственной безопасности СССР) и гестапо (тайной государственной полиции Третьего рейха).