Мировая экономика переживает глобальный кризис, как в 70-х - эксперт

Советник председателя правления «Укргазбанка» Александр ОХРИМЕНКО считает, что сегодняшняя ситуация в мировой экономике по всем показателям напоминает глобальный мировой экономический кризис 70-х годов.

«Тогда рост цен на нефть фактически спровоцировал развитие глобального мирового кризиса, который затронул фактически все развитые страны мира. Аналогичная ситуация наблюдается и сегодня», - сообщает пресс-служба банка со ссылкой на А.ОХРИМЕНКО.

Эксперт отметил, что в сложившейся ситуации украинские внутриполитические события отходят на второй план. «По сравнению с мировыми кризисными тенденциями, «возня» вокруг распада коалиции, формирования новой и возможных предстоящих досрочных выборов - просто детская шалость», - считает А.ОХРИМЕНКО.

Комментируя дальнейшее поведение национальной валюты, эксперт подчеркнул, что в ближайшее время курс доллара по отношению к евро будет только укрепляться. Аналогичная ситуация ожидается и относительно соотношения доллар/гривня.

Эксперт не исключает, что при сохранении нынешних тенденций ближе к концу года курс доллара достигнет отметки 5 грн. за доллар.

«В дальнейшем политика укрепления гривни сменится политикой ее ослабления по отношению к доллару. Данная тенденция будет характерна и в случае досрочных выборов и формирования нового правительства», - считает А.ОХРИМЕНКО.