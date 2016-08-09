Сделать блокирование дорог дорогим удовольствием

Настало время усилить административную и уголовную ответственность за незаконное перекрытие дорог. Чаще всего, эти осуществляемые в различных регионах страны блокирования движения транспорта по общественным дорогам подаются организаторами акций под соусом борьбы за некую справедливость. На самом деле эта практика мало чем отличается от проповедуемой радикальными мусульманами идеи нанесения максимального урона непричастным людям. Тем, кто не имеет к решению проблем никакого отношения.

Тысячи людей, которые, возможно, и не знали о существовании банка «Михайловский» и его проблемах, опоздали по своим делам

Во вторник около двух сотен вкладчиков обанкротившегося банка «Михайловский» в обеденную пору на несколько часов перекрыли движение на центральной улице столицы - Крещатике. В результате было парализовано или затруднено движение транспорта в большей части центральной части Киева.

Тысячи людей, которые, возможно, и не знали о существовании банка «Михайловский» и его проблемах, опоздали по своим делам. Машины скорой медицинской помощи стояли беспомощно в пробках, люди на чем свет ругали «темные силы», которые организовали этот ад.

Все пострадали за то, что небольшая группа сограждан, многие из которых, кстати, приехали в наш город из регионов, решила, что за их жадность заплатить должно максимальное число людей.

Именно за жадность, так как эти люди сознательно отнесли свои кровные сбережения в банк «Михайловский», дававший самые высокие ставки по депозитам и обещавший найти возможность избежать уплаты налога на депозиты. Именно за глупость, так как эти люди соглашались на оформление своих денег не на счета банка «Михайловский», а на какие-то финкомпании, обещавшие заоблачные ставки.

Только, как оказалось, не гарантировали возврата в случае банкротства финансового учреждения через Фонд гарантирования вкладов.

Организаторы акции коллективного наказания жителей столицы во вторник заявили, что требуют немедленной встречи с главой Нацбанка Валерией Гонтаревой и возврата потерянных средств.

Директор Фонда гарантирования вкладов Константин Ворушилин, кстати, называет пострадавших из-за этого банкротства не вкладчиками банка «Михайловский», а обманутыми людьми при участии банка «Михайловский», и полагает, что окончательное решение будет за судом. А это, вне всякого сомнения, долгое дело.

За риск приходится платить, не правда ли? Только почему за него во вторник платили все киевляне? Платили своим потерянным в бесконечных пробках временем. А возможно, кто-то и своей жизнью.

С порочной практикой блокирования дорожного движения по разным поводам надо заканчивать

Похоже, такой и была задумка организаторов акции. Больше шума, больше резонанса, больше вовлеченных третьих лиц.

Удивительным образом, но такая же тактика проповедуется радикальными исламистами: нанести максимальный урон непричастным.

К чему это приводит – мы ежедневно видим из лент новостей. Не хотелось бы, чтобы периодическое выплескивание отчаяния людей, вынужденных привлекать к своим проблемам внимание чиновников путем выхода на проезжую часть украинских дорог, порождало раздражение еще большего числа сограждан.

С этой порочной практикой блокирования дорожного движения по разным поводам надо заканчивать.

В том числе, путем введения высоких штрафов за правонарушения. Вышел на проезжую часть с целью сознательного блокирования движения транспорта: заплати за 30-минутное удовольствие 1000 гривень. Перекрыл дорогу на два часа: получи счет на 5000 гривень.

Перекрыл движение на сутки – месяц общественных работ, предпочтительнее по уборке обочин!

И мы будем удивлены, как быстро сократиться число желающих выбегать по разным поводам на наши дороги и решать свои проблемы за наш счет.

Юрий Куликов