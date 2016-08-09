Ограбление квартиры экс-министра обороны: полиция рассказала подробности (фото)

Как сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции города Киева, по заявлению жены владельца помещения начато уголовное производство, правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

«Вчера в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что в квартире на улице Тургеневская она обнаружила беспорядок и кражу личных вещей»,- говорится в сообщении.

Правоохранителям, которые приехали по вызову, потерпевшая рассказала, что живет с мужем за городом, а в квартиру они периодически наведываются. Последний раз они были здесь около трех недель тому назад.

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Следственно-оперативная группа обследовала место преступления. В помещении библиотеки, окна которой выходят во двор дома, было открыто окно, на котором обнаружили следы взлома.

«Квартира потерпевших находится на третьем этаже девятиэтажного дома, сигнализация в квартире и решетки на окнах отсутствуют. Потерпевшая обнаружила отсутствие ювелирных монет, ювелирных изделий, наручных часов, меховых изделий, а также денег. Общая сумма ущерба устанавливается»,- отметили в полиции.

Как сообщали СМИ, Кузьмук заявлял, что злоумышленники ограбили его квартиру на улице Тургеневской, в которой он живет 20 лет.

По его словам, «брали в основном мелкие вещи и верхнюю одежду».